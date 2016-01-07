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قوات التحالف : يجرى التحقق من اتهامات إيران بقصف سفارتها باليمن

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قوات التحالف : يجرى التحقق من اتهامات إيران بقصف سفارتها باليمن قوات التحالف : يجرى التحقق من اتهامات إيران بقصف سفارتها باليمن

>قال المتحدث باسم التحالف الذى تقوده فى اليمن العميد أحمد عسيرى إن التحالف سيحقق فى اتهام من إيران بأن طائراته استهدفت سفارة الجمهورية الإسلامية فى صنعاء ليل الأربعاء.

وأضاف أن طائرات التحالف نفذت هجمات مكثفة فى صنعاء ليل الأربعاء مستهدفة منصات إطلاق صواريخ تستخدمها جماعة الحوثى ضد السعودية مضيفا أن الجماعة استخدمت منشآت مدنية منها سفارات مهجورة.

وقال عسيرى إن التحالف طلب من جميع الدول إمداده بإحداثيات مواقع مقرات بعثاتها الدبلوماسية وإن الاتهامات التى تستند الى معلومات يقدمها الحوثيون ليست لها مصداقية.

في المقابل، أكد شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من أمام السفارة أنها سليمة ولا يبدو عليها أي آثار لقصف ، مضيفة أن "السفارة لم تستهدف بأي غارة جوية، ولم تقصف منذ بداية عمليات التحالف".

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