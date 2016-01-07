رئيس مجلس النواب اللبنانى يرجئ جلسة انتخاب الرئيس لـ 8 فبراير المقبل

أرجأ رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى الجلسة التى كانت مقررة اليوم لانتخاب رئيس للبنان إلى 8 فبراير المقبل بسبب عدم اكتمال النصاب.

وهذه هى الجلسة الرابعة والثلاثين للمجلس التى تخفق فى انتخاب رئيس للبلاد، حيث حضر اليوم 37 نائبا، فى حين يبلغ النصاب القانونى لجلسة انتخاب الرئيس اللبنانى ثلثى أعضاء البرلمان أى 86 نائبا، وفقا للتفسير الذى يتبناه رئيس المجلس لدستور البلاد.

وتقاطع أغلب كتل قوى 8 آذار بقيادة حزب الله وتكتل التغيير والإصلاح- الذى يتزعمه العماد ميشال عون- جلسات انتخاب رئيس للبلاد لأنها ترى أن عون أحق بالرئاسة باعتباره صاحب أكبر كتلة مسيحية فى البرلمان، مما أدى إلى خلو منصب الرئاسة منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان فى 25 مايو من العام الماضى.

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