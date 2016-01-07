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تدمير 4 مخازن متفجرات جنوب الشيخ زويد بسيناء

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تدمير 4 مخازن متفجرات جنوب الشيخ زويد بسيناء تدمير 4 مخازن متفجرات جنوب الشيخ زويد بسيناء

ارشيفية

داهمت أجهزة الأمن، بشمال سيناء، قريتي المقاطعة والتومة، جنوب الشيخ زويد، وتمكنت من ضبط 4 مخازن لمتفجرات تحت الأرض، بداخلها أجولة «T.N.T» وعبوات ناسفة مجهزة للتفجير وقذائف “«آر بي جي».

وتم تفجير المخازن الأربعة، كما تم ضبط 4 ملاجئ وخنادق تحت الأرض، بداخلها كافة وسائل الإعاشة، خاصة بالعناصر التكفيرية، وتم تدميرها، كما دمرت القوات 13 دراجة نارية خاصة بالعناصر التكفيرية.

وفى مديرية أمن شمال سيناء، أكدت تحريات مباحث قسم شرطة نخل احتفاظ “سالم. س. م” – 62 سنة – بكمية كبيرة من الأسلحة بأحد المخازن الأرضية على حدود المزرعة الخاصة به الكائنة بمنطقة بئر 4 بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، قامت قوة أمنية بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، باستهداف المنطقة، وتبين عدم تواجد المتهم، وبتمشيط المنطقة تم ضبط صندوق خشبي مدفون بالرمال وداخله (2) قذيفة آر بي جى، رشاش متعدد، وبندقية قناصة، وبندقية خرطوش، ومدفع مضاد للطائرات، و(75) طلقة من ذات العيار، و(18) قذيفة آر بي جى، و(11) شريط طلقات خاصة بالرشاش المتعدد، و(9) خزائن خاصة بأسلحة نارية، و(3414) طلقة نارية مختلفة الأعيرة.

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