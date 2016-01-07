ارتفاع حصيلة ضحايا “زليتن” الليبية إلى 70 قتيلًا

نقلت وكالة الأنباء الليبية في طرابلس، عن مصدر طبي في زليتن القول، إن الحصيلة الأولية للانفجار بلغت 70 قتيلاً و127 جريحاً، فيما أكد مصدر طبي آخر، أن إصابات من تم استقبالهم تتراوح ما بين المتوسطة والخطيرة جداً.

وذكرت مصادر ليبية أن الانفجار ناجم عن صهريج وقود مفخخ، استهدف المشاركين في دورة تدريب لخفر السواحل بمركز تدريب الشرطة بسوق الثلاثاء بالمدينة الخاضعة لسيطرة «المؤتمر الوطني» المنتهية ولايته.

وأكد مصدر أمني أنهم كانوا تلقوا معلومات بشأن وصول قارب إلى شواطئ المدينة قبل يومين يقل أجانب، وأضاف أنهم شنوا يوم أمس، حملة لإلقاء القبض على جميع الأجانب المقيمين في المدينة دون تصريح إقامة رسمي إلا أن هذا «للأسف لم يمنع حدوث الكارثة».