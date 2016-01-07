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وقفة لعمال شركات متعثرة بالسويس للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة

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وقفة لعمال شركات متعثرة بالسويس للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة وقفة لعمال شركات متعثرة بالسويس للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة
نظم عدد من عمال شركة إيران للغزل والنسيج، وعمال مصنع الزيوت المتكاملة، ظهر اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام ديوان عام محافظة السويس، للمطالبة بحقوقهم المالية المتأخرة، وعودة العمل لهذه الشركات.

وطالب المحتجون من عمال الغزل والنسيج صرف الحافز السنوى من خزينة الشركة، حيث سحب العضو المنتدب مواد خام من المخازن لبيعها بـ28 مليون جنيه، بحسب ما ذكر العمال، مطالبين بتدخل رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج لحل الأزمة، وإطلاعهم على ما انتهت إليه اللجنة الوزارية التى شكلها رئيس الورزاء السابق المهندس إبراهيم محلب، والتى بدأت عملها منذ 6 شهور حين قرر رئيس مجلس الإدارة منحهم إجازة مفتوحة بأجر.

كما طالب عمال شركة الزيوت المتكاملة، بإنها الأزمات التى يعانى منها العمال وإعادة تشغيل المصنع وصرف الرواتب.
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