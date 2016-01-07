مباشر - الزمالك 1 - فريق الشباب 1.. رمزي خالد يشارك

بعد طرد إبراهيم سعيد مدافع منتخب مصر والأهلي الأسبق من معسكر الفراعنة في بطولة أمم إفريقيا بمالي 2002.. كان هناك العديد من التكهنات حول السر وراء ذلك القرار.

البعض قال وقتها –قبل 14 عاما- إن إبراهيم سعيد رفض تلقيب هاني رمزي بـ "كابتن" لكن سمير عدلي المدير الإداري الذي كان شاهد عيان على أحداث تاريخية كثيرة يروي لـFilGoal.com الحقيقة.

يقدم FilGoal.com سلسلة من الحكايات التي تغطي تاريخا طويلا للكرة المصرية مع سمير عدلي.

"كنا في بطولة مالي 2002.. كالعادة يضع محمود الجوهري المدير الفني لمنتخب مصر برنامج معين على الكل الالتزام به".

"كان هناك موعدا محددا للنوم وللراحة وللأكل وللمحاضرة وللتدريبات.. لكن إبراهيم سعيد لم يلتزم في واحدة".

"بعد وصول مصر وأثناء وقت الراحة واللاعبون في غرفهم.. فتح الجوهري الشرفة رغم أنه من النادر جدا جدا أن ينظر من النافذة، لكن من سوء حظ إبراهيم سعيد حدث ذلك".

"الجوهري كعادته إذا كان في غرفته يقوم بمشاهدة بعض المباريات من خلال جهاز فيديو صغير خاص به.. أو نائم أو يدرس المنافس أو يقرأ كتب، وكان من النادر أن ينظر من نافذته".

"نظر الجوهري من النافذة فوجد إبراهيم سعيد نائما على حافة حمام السباحة وبجواره فتيات وشباب يقوم بالتوقيع لهم على أوتوجراف.. فاشتعل الكابتن غاضبا وقال لي يا سمير إبراهيم لا يبيت في الفندق الليلة".

"حاولنا إثناء الجوهري عن قراره، قلت له سنخسر كثيرا في ثمن التذاكر.. من الصعب العثور له على تذكرة عودة، عموما فشلت كل محاولاتنا".

"وجدت تذكرة عودة لكن إبراهيم سيضطر للانتظار ست ساعات ترانزيت في نيروبي. وقتها قال ليه إبراهيم سعيد ليس معي نقود ولا يمكن أن أعود للقاهرة الآن".

"قلت له لن تحتاج لأموال. حجزنا لك على الطائرة وستصل القاهرة. قال لي أنا جائع سأحتاج لطعام خلال الانتظار، فأقرضته 200 دولار.. أتذكر جيدا وقال لي سأعيدها إليك عندما أصل مصر وإلى يومنا هذا لم يعيدها"، وأتم مازحا "طبعا أنا مسامح".

وكانت الحلقة الأولى عن - "قبيلة الأشانتي وماذا فعلت لكي يخسر الأهلي بطولة إفريقيا.. وحيلة الجوهري".

والثانية عن – "عندما تكاتفت غانا لإسقاط الأهلي"

والثالثة عن - سرقة ميداليات تتويج الأهلي وعودتها بصدفة غريبة

والرابعة عن - مدرب مصر الذي يزدري الأديان وطوبة تلقاها بدلا منه

والخامسة عن - سمير عدلي يروي: لا أصدق ما فعله الجوهري بي بسبب التوأم "النائم"

والسادسة عن - "طرد حازم إمام وسجائر الجوهري وفضيحة السعودية"

والسابعة عن - "سر "حاجة حلوة" طلبني الجوهري بإحضارها لحسام حسن"