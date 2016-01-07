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بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ يصرف "شهر مكافأة" لـ 5 من عمال النظافة

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بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ يصرف "شهر مكافأة" لـ 5 من عمال النظافة بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ يصرف "شهر مكافأة" لـ 5 من عمال النظافة
قرر اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، صباح اليوم الخميس، صرف مكافأة وقيمتها "راتب شهر" لـ 5 عمال نظافة تابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، وهم " على محمد إبراهيم، محمد عبد الحليم عبد الكريم، محمود حامد العجاوى، صبحى على إبراهيم على، ناجى محمد محمد أحمد"، وذلك لجهودهم المثمرة وتميزهم.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه يريد أن يرسى مبدأ الثواب والعقاب فى العمل، حيث قام اليوم بمنح هذه المكافأة لعمال النظافة لأدائهم المتميز.

جاء ذلك أثناء جولة محافظ كفر الشيخ، المفاجئة لعدد من شوارع مدينة كفر الشيخ، لتفقد أعمال النظافة ورفع القمامة من الشوارع، وتحسين المرافق والخدمات.
>اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

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مصر 365

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