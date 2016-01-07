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وصول 255 سائحا لميناء شرم الشيخ البحرى

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وصول 255 سائحا لميناء شرم الشيخ البحرى وصول 255 سائحا لميناء شرم الشيخ البحرى
استقبل ميناء شرم الشيخ البحرى اليوم، الخميس، السفينة السياحية بيرلين، وعلى متنها 255 سائحا من مختلف الجنسيات، و173 طاقما قادمة من ميناء العقبة الأردنى، وذلك لزيارة مناطق سانت كاترين ودهب ومحمية رأس محمد والتمتع بشتاء، مدينة شرم الشيخ الدافىء.

وشدد اللواء مهندس هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانى البحر الأحمر فى بيان له، على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية بالميناء لسرعة إنهاء الإجراءات والتأكيد على الشركات والتوكيلات السياحية بتوفير "أتوبيسات" مكيفة لنقل السائحين أثناء جولاتهم بالمدينة مع تشديد للإجراءات الأمنية.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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