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السعودية تطلب مساعدة تركيا لبناء 2 مليون وحدة سكنية

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السعودية تطلب مساعدة تركيا لبناء 2 مليون وحدة سكنية السعودية تطلب مساعدة تركيا لبناء 2 مليون وحدة سكنية

اردوغان وسلمان

تقدمت بعرض لتركيا، من أجل التعاون في إنشاء 2 مليون وحدة سكنية، تتكفل فيها تركيا بدفع مبلغ 240 مليار دولار، كما نقلت “روسيا اليوم” عن جريدة “صباح” التركية.

ونقلت الصحيفة عن مدير شركة أملاك كونوت العقارية، قوله إنه ومسؤولين في شركته التقوا مع مسؤولين وزاريين سعوديين، في إطار زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للسعودية في 29 من ديسمبر.

وأضاف: “أجرينا أول اتصال مع الجانب السعودي قبل عام، وقبل شهرين، أتى مسؤولون سعوديون لزيارتنا مرة أخرى، حيث إنهم يدرسون إمكانية العمل مع الشركات العقارية في كل أنحاء العالم، لأنهم يخططون بناء 1.5 – 2 مليون وحدة سكنية خلال خمس سنوات، ونحن بدورنا شرحنا لهم نظامنا ونماذجنا”.

وكان مدير هيئة الإسكان الجماعي التركية، محمد أرجون توران، قال في تصريحاته لصحيفة “صباح” إن المسؤولين السعوديين طلبوا مساعدتهم مؤكدين حاجتهم إلى بناء مليوني وحدة سكنية في المملكة.

وأوضح توران أنهم سيجمعون الشركات العاملة في قطاع المقاولات في تركيا تحت مظلة واحدة قائلاً: “سنتولى العمل وسنتقاسم المشروع فيما بين شركات بلادنا، وسنبحث هذا مع مؤسسات القطاع أيضاً”.

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