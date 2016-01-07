ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المتعلقات من داخل السيارات بالمنصورة

تمكن ضباط مباحث قسم أول المنصورة من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المتعلقات من داخل السيارات، تم تحرير محضر وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية، يفيد بتعدد البلاغات بقسم أول المنصورة بسرقة العديد من المتعلقات من داخل السيارات عن طريق كسر الزجاج.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد شريف أبو النجا رئيس مباحث القسم، وأحمد قاسم ومحمد هيت معاونى المباحث، وأسفرت التحريات عن تورط "أحمد.ع ع." وشهرته فاكوم، و"أحمد.ا.م" وشهرته فسيخة و"محمود.م.ى" وشهرته المر، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم 14 واقعة كسر زجاج سيارة وسرقة ما بداخلها.

تمت استعادة جزء من المضبوطات المبلغ بسرقتها، وجارى العمل على استرجاع باقى المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

>



>