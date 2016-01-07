القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه عقب خطفهم

نجحت مباحث النزهة فى القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه بعد قيامهم بخطفهم فى إحدى سيارات الميكروباص.

البداية كانت ببلاغ من عبد السلام مدحت حامد إبراهيم 23 سنة مهندس كمبيوتر، بأنه حال سيره بشارع صلاح سالم دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، فوجئ بتوقف سيارة ميكروباص ترجل منها مجموعة من الأشخاص وبحوزتهم أسلحة بيضاء، أجبروه على استقلال السيارة صحبتهم وقاموا بتهديده واستولوا على جهاز كمبيوتر "لاب توب"، وهاتف محمول، وهارد ديسك، ومبلغ مالى 200 جنيه كرها عنه ثم قاموا بتركه بشارع جوزيف تيتو ـ أمام ملاهى السندباد ولاذوا بالفرا.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل كل من، محمد ع 27 سنة سائق والسابق اتهامه فى القضية رقم 22214 لسنة 2014م النزهة "سرقة بالإكراه" ومحمد ح 25 سنة سائق .

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما حال استقلالهما سيارة ميكروباص رحلات الإسكندرية " قيادة المتهم الأول " يعمل عليها كسائق.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة باستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهما، وأضافا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى سرقة المواطنين كرها عنهم عقب استقلالهم السيارة صحبتهم بحجة توصيلهم، كما اعترفا بارتكاب عدد 8 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتحرر محضر بالواقعة برقم 23136 لسنة 2015 وأحيل المتهمان للنيابة للتحقيق .