صدق أو لا تصدق.. عقاقير مضادة للاكتئاب للأطفال الأمريكيين الأقل من عامين

هل من المعقول أن يلجأ أطباء الأطفال الأمريكيين إلى عقاقير مضادة للاكتئاب والقلق للأطفال الأقل من عامين، هذا ما كشفت عنه الدراسة الطبية التى أجريت مؤخرا بعد الملاحظة فى تزايد عدد الروشتات الطبية المسجلة فيها هذه العقاقير للأطفال.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأشارت الدراسة الطبية إلى أن علاج اضطراب سلوك الفرد يبدأ منذ السن الصغير وهو يعد شيئا طبيعيا إذ إن الأطباء يعتقدون أن هذه العقاقير تهدئ من أزمات الغضب وزيادة العنف أو حالات السبات العميق أى تقليل نشاط المخ.
والمشكلة المثارة حاليا فى الأوساط الطبية الأمريكية هى عدم وجود دراسات لمعرفة مدى تأثير هذه العقاقير على مخ هؤلاء الأطفال.