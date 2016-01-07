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صدق أو لا تصدق.. عقاقير مضادة للاكتئاب للأطفال الأمريكيين الأقل من عامين

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صدق أو لا تصدق.. عقاقير مضادة للاكتئاب للأطفال الأمريكيين الأقل من عامين صدق أو لا تصدق.. عقاقير مضادة للاكتئاب للأطفال الأمريكيين الأقل من عامين
هل من المعقول أن يلجأ أطباء الأطفال الأمريكيين إلى عقاقير مضادة للاكتئاب والقلق للأطفال الأقل من عامين، هذا ما كشفت عنه الدراسة الطبية التى أجريت مؤخرا بعد الملاحظة فى تزايد عدد الروشتات الطبية المسجلة فيها هذه العقاقير للأطفال.

وأشارت الدراسة الطبية إلى أن علاج اضطراب سلوك الفرد يبدأ منذ السن الصغير وهو يعد شيئا طبيعيا إذ إن الأطباء يعتقدون أن هذه العقاقير تهدئ من أزمات الغضب وزيادة العنف أو حالات السبات العميق أى تقليل نشاط المخ.

والمشكلة المثارة حاليا فى الأوساط الطبية الأمريكية هى عدم وجود دراسات لمعرفة مدى تأثير هذه العقاقير على مخ هؤلاء الأطفال.

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