باحثون: النساء اللاتى يتلقين أجورا أقل من الرجال الأكثر إصابة بالاكتئاب

كشف بحث جديد أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلق، وذلك ربما يرجع إلى الفجوة فى الأجور بين الجنسين.

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن الباحثين اكتشفوا أنه فى المجمل فإن النساء اللاتى يتلقين أجورا أقل من الرجال الذين يتساوون معهن فى التعليم والخبرة هن أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب الشديد بواقع مرتين ونصف.

إلا أن النساء اللاتى تتساوى أجورهن أو تتجاوز نظرائهن من الرجال لسن أكثر أو أقل عرضة للإصابة بهذه الأعراض مقارنة بالرجال.

وكانت النتائج أكثر سوءا فيما يتعلق باضطرابات القلق العام حيث كانت النساء اللاتى يتلقين أجورا أقل من الرجال أكثر عرضة بواقع أربعة أضعاف للإصابة بهذه الأعراض.

وقالت الدكتورة كاثرين كيز الأستاذة المساعدة لعلم الأوبئة فى جامعة كولومبيا إنه "رغم الاعتقاد السائد بأن الاختلافات بين الجنسين فيما يتعلق بالاكتئاب والتوتر له أسس وجذور بيولوجية إلا أن هذه النتائج تشير إلى أن مثل هذه الاختلافات ترجع أكثر لأسباب اجتماعية".