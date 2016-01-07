أخبار عاجلة

من الرجل الذي سيخيره الله يوم القيامة من حور العين ما يشاء؟ -
8 الصبح - حلقة عن الضربة الأمريكية لقوات بشار فى سوريا - حلقة السبت 8-4-2017 -
المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
شالكه يُمطر شباك فولفسبورج برباعية في «البوندسليجا» -
بوروسيا مونشنغلادباخ يذل كولن بثلاثية في الدروي الألماني -
كوستا وهازارد يقودان هجوم تشيلسي أمام بورنموث -
تشكيلة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في قمة «البوندسليجا» -
«البوندسليجا»| فرايبورج يفوز على ماينز.. وهوفنهايم يخسر من هامبورج -
تعرف على المستندات وخطوات الحصول على تصريح السفر للطلبة والعاملين بالخارج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

باحثون: النساء اللاتى يتلقين أجورا أقل من الرجال الأكثر إصابة بالاكتئاب

Google+ Print
باحثون: النساء اللاتى يتلقين أجورا أقل من الرجال الأكثر إصابة بالاكتئاب باحثون: النساء اللاتى يتلقين أجورا أقل من الرجال الأكثر إصابة بالاكتئاب
كشف بحث جديد أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلق، وذلك ربما يرجع إلى الفجوة فى الأجور بين الجنسين.

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن الباحثين اكتشفوا أنه فى المجمل فإن النساء اللاتى يتلقين أجورا أقل من الرجال الذين يتساوون معهن فى التعليم والخبرة هن أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب الشديد بواقع مرتين ونصف.

إلا أن النساء اللاتى تتساوى أجورهن أو تتجاوز نظرائهن من الرجال لسن أكثر أو أقل عرضة للإصابة بهذه الأعراض مقارنة بالرجال.

وكانت النتائج أكثر سوءا فيما يتعلق باضطرابات القلق العام حيث كانت النساء اللاتى يتلقين أجورا أقل من الرجال أكثر عرضة بواقع أربعة أضعاف للإصابة بهذه الأعراض.

وقالت الدكتورة كاثرين كيز الأستاذة المساعدة لعلم الأوبئة فى جامعة كولومبيا إنه "رغم الاعتقاد السائد بأن الاختلافات بين الجنسين فيما يتعلق بالاكتئاب والتوتر له أسس وجذور بيولوجية إلا أن هذه النتائج تشير إلى أن مثل هذه الاختلافات ترجع أكثر لأسباب اجتماعية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365