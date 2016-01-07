خبراء: تناول الهامبورجر غير مكتمل النضج يسبب الوفاة

حذر خبراء من مخاطر تناول لحوم الهامبورجر غير الناضجة جيدا، وذلك بعدما كشف تحقيق تليفزيونى سهولة نقل البكتيريا المميتة فى الوجبات التى تقدم فى سلاسل المطاعم الشهيرة.

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أنه تم اكتشاف بكتيريا ليستريا فى اللحم البقرى المفروم من أحد المطاعم البريطانية الفاخرة الشهيرة.

كما حذر الخبراء من أنه على الرغم من أن السلالة المعتدلة من البكتيريا لا تسبب المرض فإن وجودها يظهر أن السلالات المميتة المحتملة الأخرى من البكتيريا مثل الايكولاى يمكن أن تتواجد أيضا.

ونصح الخبير هيو بينينجتون، فى تصريح للقناة الرابعة البريطانية، بمنع هذه الأطعمة، مؤكدا أن الهامبورجر يمثل خطرا على الصحة أكثر من اللحوم العادية لأن التلوث فى السطح الخارجى من قطعة اللحم يمكن أن يختلط بمنتصف القطعة حيث يحصل على قدر أقل من الحرارة المطلوبة لقتل البكتيريا.