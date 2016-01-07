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لعبة في الجول - فاروق جعفر يختار أفضل أجنبي في تاريخ الدوري المصري.. ثلاثي هجومي

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لعبة في الجول - فاروق جعفر يختار أفضل أجنبي في تاريخ الدوري المصري.. ثلاثي هجومي لعبة في الجول - فاروق جعفر يختار أفضل أجنبي في تاريخ الدوري المصري.. ثلاثي هجومي

على مدار تاريخ الكرة المصرية ظهر العديد من النجوم الأجانب مع الأندية المختلفة وأغلبهم كانوا من القارة السمراء.

في الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمقاولون وغيرهم برز النجوم الأفارقة وقادوا هذه الأندية للفوز بالعديد من البطولات.

لكن من هو الأفضل من بين هؤلاء اللاعبين؟ FilGoal.com وجه هذا السؤال لنجوم الكرة المصرية.

وأجاب فاروق جعفر نجم الزمالك السابق "في الحقيقة هم ثلاثة وليس لاعبا واحدا، سأختار كوارشي وأوتاكا وفلافيو".

فاروق جعفر زامل الغاني الراحل إيمانويل كوارشي في الزمالك بالثمانينات من القرن الماضي.

وأضاف "في الحقيقة فقط هم استطاعوا أن يتأقلموا مع الكرة المصرية وأصبحوا يشبهون اللاعبين هنا في ".

وأردف "بعدها استطاعوا أن يحترفوا في أوروبا عدا فلافيو".

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