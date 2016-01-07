' باكيتا يعتذر عن إجراء مقابلات صحفية احتراما للزمالك '

قال سالم سليم وكيل أعمال البرازيلي ماركوس باكيتا المدير الفني السابق للزمالك أن الأخير لن يقوم بإجراء أي مقابلات صحفية أو تليفزيونية قبل رحيله عن مصر احتراما للنادي.

باكيتا لم يستمر على رأس الجهاز الفني للزمالك أكثر من شهر بعد أن أقيل من الجهاز الفني للفريق.

وكتب سليم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أنه يعتذر باسمه وباسم باكيتا عن إجراء أي مقابلات صحفية أو تليفزيونية احتراما لنادي الزمالك ولكيانه ولرئيس النادي مرتضى منصور.

كما شدد على رغبته في الحفاظ على استقرار الجهاز الفني الجديد ودعمه كذلك متمنيا لهم التوفيق ولجماهير الزمالك.