أرقام في الجول – ريكو أكبر تهديد للأهلي في مواجهة الشرطة

رغم أن اتحاد الشرطة لم ينجح في تحقيق أي فوز خلال 10 مباريات خاضها بالدوري المصري.. إلا أن الأهلي عندما يواجهه يتحتم عليه إيقاف أكبر تهديد له.

ويحتل الشرطة الترتيب الـ16 برصيد سبع نقاط من سبع تعادلات منهم أربعة في أخر أربع مواجهات متتالية.

وسجل الشرطة ست أهداف فقط هذا الموسم منهم ثلاثة عن طريق صلاح ريكو لاعب الوسط.

ليس فقط التسجيل هو من يجعل ريكو التهديد الأكبر للأهلي.. ويستعرض FilGoal.com أسباب خطورته من خلال الأرقام.

ريكو يجيد اللعب في منطقة وسط الملعب.. هو حلقة الوصل بين الهجوم والدفاع في فريق الشرطة.

وهذا ما توضحه خريطة تحركاته:

لكن أبرز ما يجعله التهديد الأكبر هو إجادته للتصويبات القوية من خارج منطقة الجزاء.

صوب ريكو 25 تصويبة على مرمى المنافسين منهم ستة بشكل سليم بنسبة صحيحة 24%، وله هدفا رائعا من صاروخية في شباك الإسماعيلي.

وهذه هي الأماكن التي صوب منها ريكو في مباراة الإسماعيلي الأخيرة:

وما يسهل من مهمة ريكو للتقدم هي غياب حسام غالي قائد وسط الأهلي وأحد اللاعبين الذين يبدأون الهجمات الحمراء.

أغلب مدربي الدوري المصري يعتمدون على إيقاف حسام غالي بلاعب وسط، وهو ما فعله شوقي غريب في مباراة الإنتاج الحربي بمنح تعليمات لبابا أركو باللعب رجل لرجل على غالي.

لكن ربما تكون فرصة ريكو متاحة للزيادة الهجومية وهو ما يمنحه فرصة لاستخدام سلاحه الأبرز.