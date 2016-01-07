بالصور.. محافظ السويس وقائد الجيش الثالث يهنئان الكنيسة بعيد الميلاد

قام اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس، يرافقه اللواء محمد عبد اللاه قائد الجيش الثالث واللواء مجدى عبد العال مدير أمن السويس ونواب السويس الخمسة التهنئة لقيادات الكنيسة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وخلال الاحتفال الذى اقتصر على المراسم الرسمية فقط بكنيسة الشهيد مارى جرجس بالصباح لوفاة أحد القيادات الكنسية أكد اللواء أحمد الهياتمى أنه سعيد بتواجده بالكنيسة وأنه يقدم التهنئة لجميع المساحيين بالسويس وأنه يعد الجميع بحل جميع مشاكل المحافظة، موضحا أنه يتبع أسلوب فى القيادة وهى القيادة على التوازى بالعمل بجميع الملفات فى وقت واحد.

هذا وشهد الاحتفال حضور مكثف من قيادات الاحزاب السياسية والحركات وشباب الائتلافات الشبابية وحرص الجميع على التقاط الصور التذكارية فى نهاية الاحتفال بالكنيسة.

هذا وتوجه محافظ السويس ومدير الأمن وقائد الجيش الثالث إلى كنيسة الراعى الصالح وتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد.



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