بالصور.. أمن الجيزة يغلق الطريق أمام فندق الهرم بعد محاولة استهداف أتوبيس سياحى

أغلقت أجهزة الأمن بالجيزة، المنطقه المحيطة بفندق الأهرامات الثلاث بشاع الهرم، وفرضت كردونا أمنيا حول المنطقة، بعد محاولة استهداف فوج سياحى، عن طريق ملثمان يستقلان دراجة بخارية.

وقال مصدر أمنى، إن نجاح القوات المكلفة بتأمين الفوج تعاملت مع تلك العناصر، وأجبروهم على الهروب من المنطقة، دون تعرض الأتوبيس أو السياح لإصابات وفشل العملية الإرهابية.

"أمن الجيزة" يحدد هوية مطلقى النار على فندق بالهرم ويتحفظ على الكاميرات

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