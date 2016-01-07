وزارة التعليم تحظر الأسئلة السياسية بامتحانات النقل والشهادات العامة

أصدرت وزارة التربية والتعليم، اليوم، الخميس، كتابًا دوريًا إلى مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات؛ استعدادا لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الحالى لصفوف النقل والشهادات المحلية، حيث تضمن الكتاب الدورى تكليف موجهى العموم بمتابعة وضع أسئلة الامتحانات مع التنبيه بالابتعاد عن الأسئلة والموضوعات ذات الصبغة السياسية.

وقالت الوزارة، فى بيان رسمى لها، إنه "فى إطار الحرص على تهيئة المناخ الجيد والمناسب لأبنائنا الطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات، فقد تم التنبيه المشدد باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الآتى":

أولاً: الانتهاء من المناهج ووضع الامتحانات:

>1. قيام قيادات المديرية والإدارات التعليمية بوضع خطة لمتابعة كافة المراحل التعليمية؛ للتأكد من تنفيذ خطة المنهج والانتهاء منها والمراجعة قبل بدء الامتحانات.

2. تكليف مدراء المدارس بتدريب الطلاب على حل نماذج امتحانات الأعوام السابقة.

>3. الالتزام بالمواعيد المحددة بالخريطة الزمنية، والمخطط بها بداية ونهاية عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادات المحلية.

4. مراعاة مواعيد الإجازات الرسمية وأعياد الأخوة المسيحيين فى جداول الامتحانات.

>5. إعداد جداول الامتحانات وإعلانها مبكرًا فى مكان واضح للطلاب وأولياء الأمور.

>6. الالتزام بأن تغطى أسئلة الامتحان الأجزاء التى تم تدريسها فعليًا .

>7. الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية على أن يكون نموذج الإجابة مرن ويتضمن جميع الأفكار والإجابات الممكنة للإجابة على السؤال.

>8. تكليف موجهى العموم بمتابعة وضع أسئلة الامتحانات مع التنبيه بالابتعاد عن الأسئلة والموضوعات ذات الصبغة السياسية.

>9. توزيع المهام والاختصاصات، لجميع المشاركين فى العملية الامتحانية.

ثانياً : سير الامتحانات:

ثالثًا : تأمين الامتحانات:

رابعًا : إعلان النتائج:

>1. التأكيد على أهمية سير أعمال الامتحانات وفق القواعد المنظمة لها.>2. اتخاذ كافة الإجراءات لتهيئة المناخ المناسب الذى يضمن أداء الطلاب للامتحانات فى جو من الهدوء والانضباط بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص.>3. عقد امتحانات صفوف النقل من الصف الأول الابتدائى حتى الصف الثانى الثانوى بشكل متوازى مع امتحانات الشهادات الابتدائية والإعدادية .>4. عقد الامتحانات حسب نظام اليوم الدراسى بالمدرسة سواء كانت صباحية أو مسائية لصفوف النقل.>5. تكليف قيادات المديريات والإدارات التعليمية بمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية داخل لجان سير الامتحان.>6. إعلان الإدارات بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (101) لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وما تضمنه بشأن النص على " أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة العامة أو الخاصة وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها".>7. التنفيذ الدقيق لأحكام القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات (القرار رقم 500 لسنة 2014 بشأن تنظيم أعمال الامتحانات والحرمان منه – القرار رقم 121 لسنة 2001 بشأن منع حمل واستخدام المحمول بلجان الامتحان .... الخ).>8. التأكيد على القيم والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة المستمدة من التعاليم الدينية والتى تحارب الغش وتجرمه من خلال توجيه الأنشطة فى فترة ما قبل الامتحانات لترسيخ هذه القيم لدى أبنائنا الطلاب.>9. التنبيه على جميع المدارس الدولية والخاصة بعدم منع الطلاب المتعثرين فى سداد المصروفات الدراسية من دخول الامتحانات بأى حال من الأحوال ، ويتم المطالبة بالحقوق المالية من ولى الأمر بالطرق القانونية المشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.>10. موافاة قطاع التعليم العام بتقرير يومي، بسير أعمال الامتحانات (إيجابيات - سلبيات).>11. الالتزام بمعايير الجودة فى جميع أعمال التصحيح ورصد النتائج.>1. وضع خطة لتأمين المدارس والمبانى التعليمية من خلال التنسيق مع مدير الامن بالمحافظة؛ لتعبئة كافة الموارد بالمحافظة بهدف توفير الجو الآمن لأبنائنا الطلاب أثناء أداء الامتحانات.>2. التنسيق فيما بين أعضاء مجالس الآباء والأمناء، مدراء المدارس لوضع حلول للمشكلات التى قد تحدث خلال فترة انعقاد الامتحانات.>1. مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات، وعدم استخراج أية نتائج قبل اعتمادها بشكل رسمي.>2. إعلان النتائج كما هى حتى ولو كانت منخفضة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين المستوى فى الفصل الدراسى الثانى.>3. إتاحة النتيجة لأولياء الأمور بالتقديرات والدرجات معاً للصفوف من الصف الثالث الابتدائى وحتى نهاية مرحلة التعليم الاساسى.