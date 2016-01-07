إطلاق النار على فندق أرمنت بالهرم.. ومباحث الجيزة: حادث جنائى وليس إرهابيا

أكد اللواء خالد شلبى، مدير مباحث الجيزة، تعرض فندق أرمنت بشارع الهرم لإطلاق نار من قبل أحد المترددين على الفندق، بسبب خلاف مع أحد رجال الأمن، ما تسبب فى تهشم زجاج الفندق.

وأضاف "شلبى"، فى تصريحات صحفية، أن حادث إطلاق النار على الفندق ناتج عن حادث جنائى وليس إرهابيا، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهم.

- النيابة تأمر بتفريغ كاميرات فندق الهرم لتحديد هوية الجناة

- المعاينة الأولية تكشف تضرر 3 أتوبيسات..ومصدر:لا توجد إصابات

- الداخلية: 15 شخصا هاجموا فندقا بالهرم وضبطنا أحدهم ونلاحق الآخرين

- القبض على أحد المتهمين باستهداف أتوبيس سياحى أمام فندق فى الهرم