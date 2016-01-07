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السعودية تحظر الاقتراب من حدودها بمسافة 20 كيلومترا

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السعودية تحظر الاقتراب من حدودها بمسافة 20 كيلومترا السعودية تحظر الاقتراب من حدودها بمسافة 20 كيلومترا

دعت المديرية العامة لحرس الحدود ، "مرتادى" المناطق البرية من المواطنين والمقيمين إلى التقيد بالأنظمة والتعليمات التي تمنع الاقتراب من منطقة الحدود الممتدة (وفق نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية لعمق 20 كيلومترا من خط الحدود)، في كل من المنطقة الشرقية (قطاعي حفر الباطن، والخفجى)، ومنطقة الحدود الشمالية بكامل قطاعاتها (الشعبة - رفحاء - العويقيلة - جديدة عرعر - طريف)، ومنطقة الجوف (قطاع الحديثة)، ومنطقة تبوك (قطاعي حالة عمار وحقل).

وأوضحت المديرية - فى بيان الخميس، أنها قامت بتحديد منطقة الحدود من خلال ساتر ترابي ولوحات وعلامات توضيحية لحظر الاقتراب من منطقة الحدود 20 كيلومترا، ومنع أي أشخاص أو مركبات من الاقتراب منها، مؤكدا أنه سيتم تطبيق اللوائح والأنظمة بحق كل من يقترب أو يتجاوز إلى داخل المناطق الحدودية بأي صورة كانت ولأى غرض.

وأكدت أنها ستطبق العقوبات الواردة في نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية على المخالفين، وهي السجن لمدة 30 شهرا أو الغرامة بـ 25 ألف ريال أو بهما معا .

ولفتت المديرية العامة لحرس الحدود إلى أنه ورغم التحذيرات السابقة إلا أنه ضبط - مؤخرا - عدد من المخالفين في منطقة حرم الحدود رغم وجود سواتر ترابية ولوحات إرشادية تحذرهم من ذلك وإرسال رسائل توعوية نصية (SMS)، وجرى تطبيق العقوبات بحقهم.
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مصر 365

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