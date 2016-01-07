«الداخلية»: 15 إخوانيا وراء الهجوم على أتوبيس وفندق بالهرم

كشف اللواء أبوبكرعبد الكريم، المتحدث باسم وزارة الداخلية، تفاصيل حادث الاعتداء على أتوبيس سياحي وفندق بشارع الهرم.

وأكد عبد الكريم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف برناتمج “الحياة الآن” المذاع على فضائية “الحياة”، أن الحادث الذي وقع بشارع الهرم صباح اليوم، يقف خلفه حوالي 15 من شباب تنظيم الإخوان الإرهابي، حيث أطلقا الشماريخ والخرطوش تجاه أتوبيس يقل 40 سائحا من “عرب إسرائيل” أمام فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم في منطقة الطالبية.

وأوضح، أن شباب الإخوان تجمعوا خلف الفندق وتحركوا في مسيرة أمامه، وأطلقوا شماريخ، لافتا إلى أن الخدمات الأمنية تعاملت مع هذه المسيرة فقام أحدهم بإطلاق أعيرة خرطوش على الخدمات أدت إلى تلفيات في واجهة الفندق وتلفيات في زجاج الحافلة السياحية

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط أحد المتهمين كان يختبئ خلف الفندق، وجار فحصه عن طريق فريق البحث، الذي تم تشكيله عقب الحادث، مشيرا إلى أنه لا توجد أي إصابات للسياح أو الخدمات الأمنية، سوى تحطم جزء من زجاج الأتوبيس،وزجاج نافذتين بالفندق.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لضبط وتحديد باقي العناصر المتورطة في تنفيذ الواقعة.