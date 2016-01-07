«النيابة» تنتقل لمعاينة هجوم الهرم.. والفحص المبدئي يثبت تلف الأتوبيس السياحي

انتقل المستشار أحمد عبد الحكيم، وكيل نيابة العمرانية، إلى موقع الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة، الكائن بشارع الهرم، لمعاينة مكان الحادث لبيان مدى التلفيات، التي أصابت الفندق، ورافق النيابة خبراء الأدلة الجنائية، لرفع آثار الهجوم، وبيان سبب حدوثه .

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، حول الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم، أن مسيرة من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية أثناء سيرها بشارع الهرم أمام “كايرو مول”، قام بإطلاق عددًا من “الشماريخ” والألعاب النارية تجاه الفندق، ما ادى لتهشم الواجهات الزجاجية .

وتبين من الفحص الأولي، تلف أتوبيس سياحي كان مركونًا أمام الفندق، ولم يكن به سياح، كما تبين أن أعضاء المسيرة كانوا قرابة 20 شخصًا هربوا في الشوارع الجانبية .