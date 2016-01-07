ساتيا ناديلا يشارك بمؤتمر «مايكروسوفت» في مصر

افتتح “ساتيا ناديلا”، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت لمصر، اليوم، مؤتمر “مايكروسوفت” للمطورين في الشرق الأوسط، والذي أقيم بإحدى فنادق القاهرة وسط حضور أكثر من 1200 مطور، ورائد أعمال في الشرق الأوسط، وقام “ناديلا” بإلقاء كلمته على الحضور، فيما أكد على رؤية “مايكروسوفت” حول تمكيين كل شخص وكل منظمة من إنجاز افضل ما يمكن إنجازه، وقد جاء ذلك ضمن مجموعة من الاجتماعات والأحداث الهامة التي يجريها “ناديلا” في ـمصر.

ويعد مؤتمر مطوري “مايكروسوفت” (MDC)، الذي تستضيفه القاهرة، مؤتمرًا تقنيًا يُعقد لمدة يوم واحد للقاء المطورين ورواد الأعمال، لتلبية احتياجات مطوري البرمجيات المصريين، ويوفر المؤتمر فرصة فريدة للحاضرين للتعرف على أحدث تقنيات “مايكروسوفت” عبر منصاتها، ويناقش المؤتمر الموضوعات التقنية، التي يستعرضها خبراء “مايكروسوفت”، والتي تشغل بال الكثيرين.

وألقى “ناديلا”، كلمته أمام شباب المطورين حول رؤية “مايكروسوفت” العالمية، وطموحاتها الجريئة في عالم “الاتصالات المحمولة والحوسبة السحابية”، كما سلط “ناديلا” الضوء على تقنيات ومنصات “مايكروسوفت” الجديدة، مثلMicrosoft Azure وOffice365 وWindows 10 وHoloLens.

كما سلط ساتيا ناديلا، الضوء على بعض الابتكارات المميزة القادمة من مصر، مشيرًا إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح، لتصبح مركز للابتكار بالمنطقة، يُصدر ويًلهم الأفكار والمواهب لبقية دول العالم.

والتقى “ناديلا”، خلال المؤتمر، بأربعة من شباب المطورين من بينهم:” شادي السيد، الرئيس التنفيذي لشركة تاجي بيديا”، ومحمد نار، مؤسس مشارك لشركة “بيجيذر” ورئيسها التقني، كما التقى أيضًا بالرئيس التنفيذي لمايكروسوفت بـوليد خيري، وأحمد نجيب، مؤسسي شركة استوديوهات 2024، وهو استديو الألعاب المصري الناجح والمستقل.

واطلع “ناديلا” على ما حققته التكنولوجيا، لتمكين الشباب وتوفير فرص عمل لهم، حيث يُعد هذا المركز، هو أول مركز للابتكار وروح المبادرة للمرأة في مصر بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

واجتمع “ناديلا” أيضًا مع المستفيدين من مبادرة “مصر تعملو” التي تهدف لتمكين وتوظيف الشباب، من خلال بناء مهارات وخدمات التوظيف داخل مراكز الشباب والمؤسسات الاجتماعية في جميع أنحاء مصر، حيث وصلت المبادرة منذ بدايتها فى 2012 لعدد 1,5 مليون مستفيد، وقد امتد البرنامج لـ27 محافظة مصرية حتى الأن.

وأعرب خالد عبد القادر، مدير عام مايكروسوفت مصر، عن سعادته بهذه الزيارة التي تؤكد على الفرص المستقبلية الواعدة التي يمتلكها السوق المصري، كما أكد على التزام شركة مايكروسوفت الدائم نحو مصر.