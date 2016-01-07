بالصور.. محافظ جنوب سيناء ووفد شعبى يزور كنسية النبى موسى لتقديم التهنئm

توجه اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء جمال الريس، سكرتير المساعد للمحافظة، والمحاسب فوزى همام، رئيس مدنية طور سيناء، ووفد شعبى ومشايخ الأوقاف والأزهر اليوم، الخميس، إلى لتقديم التهانى للإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد بكنيسة النبى موسى بطور سيناء لتقديم التهانى بالعيد الميلاد.

وأكد المحافظ أن هذه الزيارة واجبة وفرض على كل المصريين، وأشاد بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى زار الكاتدرائية أمس وقدم التهنئة للبابا تواضروس الثانى، وقال إننا جميعا مصريون ولا فرق بين مسلم أو مسيحى وكلنا نسيج واحد وأبناء وطن واحد، مطالبا المحافظ جميع موطنى جنوب سيناء الاتصال بالأخوة الأقباط لتهنئتهم بعيد الميلاد.

وسيتوجه السكرتير المساعد إلى الكنسية برأس سدر لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين نيابة عن المحافظ.

>وقال الشيخ إسماعيل الروى وكيل أوقاف جنوب سيناء إن هذه الزيارات تشكل الحب والمودة بين الجميع وهى دليل على وحدة المصريين وتبطل أى ادعاءات بأن هناك فرقا بين المسلمين والمسيحيين.

وعبر القس مينا سعد راعى كنيسة النبى موسى بطور سيناء عن سعادته البالغة من الزيارة وقال إن الرئيس السيسى أثلج صدور كل المصريين بزيارة إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أمس، وتهنئة البابا تواضروس بالعيد وأكد للجميع أن المصريين على قلب رجل واحد وخلف القيادة السياسية الواعية للبلاد مؤكدا أن محبة القائد للشعب تصنع المعجزات.



>