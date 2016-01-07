"الداخلية" تستجيب لـ"اليوم السابع" وتسمح لسجين بالخروج لحضور عزاء ابنته

استجابت وزارة الداخلية، لمناشدة سيدة عبر "اليوم السابع"، لخروج زوجها المسجون لحضور عزاء ابنته، حيث خرج الزوج وسط حراسة أمنية مشددة وتوجه إلى منزله وتلقى العزاء فى وفاة ابنته.

وكانت أسرة سجين، ناشدت اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بالسماح له بالخروج لزيارة ابنته المصابة بمرض خطير داخل المستشفى. وقالت زوجة السجين "عبد المنعم عبد الله ابراهيم"، إن زوجها يبلغ من العمر 43عاما، ومسجون بملحق سجن وادى النطرون 15 سنة فى القضية رقم 10325 لسنة 2013 (تظاهر). وأضافت الزوجة لـ"اليوم السابع"، أن ابنتها "هاجر"، 11 سنة، تعانى من ورم بالمخ، وتم نقلها إلى مستشفى أبو الريش، حيث أن الطفلة طلبت رؤية والدها. وأردفت الأم: أتوسل إلى وزير الداخلية السماح لزوجى بزيارة ابنته ولو بضع دقائق، إعمالا لحقوق الإنسان التى طالما تحدث عنها وزير الداخلية.

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