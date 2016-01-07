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الإفراج عن «عبد الله بدر» بعد انتهاء مدة سجنه

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الإفراج عن «عبد الله بدر» بعد انتهاء مدة سجنه الإفراج عن «عبد الله بدر» بعد انتهاء مدة سجنه

أنهى منذ قليل، قسم شرطة الزاوية الحمراء، إجراءات إطلاق سراح عبد الله بدر عباس، عقب انتهاء عقوبة السجن التى وقعت عليه فى قضية أحداث الاتحادية.

وقال مصطفى الشرقاوى، محامى «بدر»، إنه تم الإفراج عن مولكه، وذلك حسب لائحة السجون، حيث أنه محبوس منذ الأول من مايو 2013، لافتا إلى أنه وصل إلى المنزل منذ صباح اليوم الأربعاء.

وأضاف الشرقاوي، أنه ينتظر تحديد محكمة النقض موعد جلسات 3 طعون تقدم بها لإلغاء الأحكام الصادرة ضد موكله، وتلك القضايا هى «حبسه سنة لاتهامه بنشر أخبار كاذبة، وشهرين فى إهانة القضاء، وسنة فى أحداث الاتحادية»، خاصة وأنه حصل على البراءة من محكمة النقض فى قضية سب وقذف إلهام شاهين.

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