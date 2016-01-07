انقلاب سيارة محملة بـ 22 طن غاز صب بسوهاج‎

انقلبت سيارة نقل «فنطاس»، محملة بـ 22 طنغاز صب على الطريق الصحراوي الشرقي بمركز أخميم في سوهاج، الخميس، دون إصابات.

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة “أخميم” بانقلاب سيارة علي الطريق الصحراوي السريع الشرقي بناحية “الأحايوة قبلي”، وبالانتقال والفحص تبين انقلاب السيارة رقم “ي ق ج 4967 ” فنطاس، محملة بحوالي 22 طن غاز صب في اتجاه مصنع تعبئة أسطوانات الغاز بناحية الأحايوة لتفريغ الحمولة.

وقال محمود علي مصطفي علي، 28 عاما، سائق السيارة، إنه أثناء سيره علي الطريق فوجئ بجرار زراعي قادم في الاتجاه المعاكس وحال مفاداته اختلت عجلة القيادة بيده وسقوط إطارات السيارة بحفر علي جانب الطريق؛ ما أدى لانقلاب السيارة.

ولم يسفر الحادث عن إصابات أو وفيات بأحد أو تسرب للغاز، وتم رفع السيارة ودخولها مصنع تعبئة الغاز بناحية الأحايوة لتفريغ حمولتها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 480 جنح المركز لسنة 2016، وجار العرض على النيابة العامة.