صور| محافظ الأقصر ومدير الأمن يهنئان الأقباط بعيد الميلاد

زار محمد بدر محافظ الأقصر، واللواء عصام الحملي مدير أمن الأقصر، وعدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية، وأعضاء مجلس النواب، كنائس مدينتي إسنا وأرمنت؛ لتهنئة الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد.

وأشاد محافظ الأقصر، بروح المحبة والمودة التي تربط أبناء الوطن كنسيج واحد، ومدى انتماء وحب أبناء الشعب الواحد لبلدهم مصر، مؤكدًا أن الجميع يعمل في بوتقة واحدة من أجل رفعة شأن الوطن.

وأشار المحافظ، إلي أن أى محاولة للتفريق بين عنصرى الأمة محكوم عليها بالفشل، مشددًا على مبدأ المواطنة الذى تم التأكيد عليه فى الدستور، لافتا إلى أن أبناء محافظة الأقصر حريصون على التماسك والانضباط .