إطلاق مبادرة «سوهاج خالية من الدم والثأر خلال عام 2016»..غدًا‎

استجابة للمبادرة التي أطلقها اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، تحت شعار «سوهاج خالية من الدم والثأر خلال عام 2016»، تنظم جمعية المصالحات وفض النزاعات بطهطا أول مؤتمر جماهيري، غدًا بعد صلاة الجمعة عن “ثقافة المصالحات والخصومات الثأرية” برعاية الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، والدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر، كل من “الشيخ محمد زكي أمين، عام لجنتي الدعوة والمصالحات بالأزهر الشريف، والعميد خالد الشاذلي، مدير البحث الجنائي، والإعلامى مصطفى سالم، والعمدة أحمد هريدى، و​نواب البرلمان، وعلماء الوعظ والإرشاد والعمد والمشايخ بطهطا”.

وقال الدكتور صابر حارص، منسق المبادرة والمتحدث باسم جمعية المصالحات، إن المبادرة تستهدف إنهاء الخصومات الثأرية عبر تنفيذ الأحكام الصادرة، وسرعة القبض على المطلوبين، وفحص الخصومة، وتحديد تكييفها القانوني والشرعي ما إذا كانت قتل خطأ أو شبه خطأ أو عمدًا، والدفع بالعمد والمشايخ وعلماء الدين وأصحاب الرأي لإقناع الطرفين بقبول شرع الله الذي يبدأ من العفو وينتهي بقبول الدية.

وأضاف حارص، أن المبادرة تضم ثمانية أطراف تعمل على تحقيق أهدافها في مقدمتها “مديرية الأمن والمحافظة والأزهر الشريف والأوقاف والجامعة ونواب البرلمان والعمد والمشايخ والإعلام”، وتتنوع أنشطتها ما بين خطب الجمعة والدروس الدينية والندوات والمؤتمرات والتفاوض الشخصي والجمعي والضغط الأمني بالطرق القانونية والمحفزات والتكريم من جانب المحافظة ومديرية الأمن والنشر الصحفي والبث الإعلامي وحملات التوعية عبر شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها.