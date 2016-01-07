إنريكي: إن لم ينتبه الحكام فستصبح بعض المباريات مثل كرة القدم الأمريكية

(إفي): أكد لويس إنريكي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني بعد فوزه على إسبانيول (4-1) في ذهاب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا "ينبغي على الحكام الحرص على ألا تتحول مثل هذه المباريات إلى كرة قدم أمريكية".

وأشار إنريكي، في مؤتمر صحفي عقب المباراة التي شهدت احتكاكات عنيفة، إلى أن الحكام ينبغي أن يضعوا "حدودا" تفصل بين الالتحامات والعنف.

وأوضح "الحدود يضعها الحكام، وهم المكلفون بأن تظل هذه كرة قدم، وليس كرة القدم الأمريكية. كانت المباراة على صفيح ساخن، وكنت أود ألا تتوقف المباراة كل هذا الوقت، ولكن الإيقاع يحدده الحكام".

ولم يقيم إنريكي أداء حكم المباراة، مارتينيز مونويرا، وبسؤاله عما تردد في وسائل الإعلام بشأن صيحات متبادلة بين لاعبي الفريقين في الممر المؤدي لغرف تبديل الملابس، قال المدرب مازحا:"كانت ترانيم الميلاد".

ورغم ذلك، قال:"من الطبيعي أن تكون هذه المباراة متوترة، إنه دربي، ولكن لابد من النظر إلى الندية على نحو إيجابي".

وأشاد بالأداء الذي قدمه أليكس فيدال وأردا توران في مشاركتهما الأولى مع الفريق الكتالوني بعد انتهاء العقوبة التي وقعها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على برشلونة بحرمانه من تسجيل لاعبين جدد خلال موسمي انتقالات متتاليين بعد خرق قواعد التعاقد مع لاعبين قصر.