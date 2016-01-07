لام: كنت أعلم أن جوارديولا سيرحل.. التدريب في إنجلترا حلمه

(إفي): قال قائد فريق بايرن ميونخ الألماني، فيليب لام، إنه يجب احترام قرار المدرب الإسباني للفريق، جوسيب جوارديولا، بعدم تجديد تعاقده مع النادي البافاري، ولكنه اعترف في الوقت ذاته أنه، شخصيا، يصعب عليه تفسيره.

وقال لام في تصريحاته، التي نقلتها مجلة "كيكر" الألمانية عبر موقعها الإلكتروني، إنه كان يعلم منذ فترة بأن جوارديولا ينوي الرحيل إلى إنجلترا.

وأكد في هذا الصدد "كنت أعلم دوافعه، ويجب علينا تقبلها واحترامها".

وأضاف قائد المنتخب الألماني "شخصيا، يصعب علي تفسير هذا القرار لأنني لم أغادر بايرن مطلقا. فأنت تملك كل شيء داخل هذا النادي".

وأبدى قائد الفريق البافاري لجوارديولا رغبة جميع اللاعبين باستمراره وهو الطلب الذي لم يجد نفعا مع المدرب الإسباني في النهاية.

وقال جوارديولا إن الدافع الوحيد وراء عدم تجديد التعاقد هو رغبته في التدريب داخل إنجلترا والبحث عن تحد جديد في مسيرته.

وكان جوارديولا قد وصف لام بأنه اللاعب الأذكى الذي أشرف على تدريبه، حيث أن الثنائي تجمعهما علاقة وطيدة للغاية منذ اليوم الأول للإسباني داخل بايرن.

ومنذ تولية المسئولية الفنية للعملاق الألماني، حصد جوارديولا لقب الدوري "البوندسليجا" في مناسبتين متتاليتين موسمي (2013-14 و2014-15) بالإضافة إلى لقب كأس ألمانيا موسم (2013-2014) وكأس السوبر الأوروبي عام 2013 وكأس العالم للأندية في نفس العام.

ويحتل بايرن في الوقت الحالي صدارة ترتيب "البوندسليجا" برصيد 46 نقطة بعد نهاية الدور الأول وبفارق 8 نقاط عن ملاحقه بروسيا دورتموند، بينما تأهل للدور ربع النهائي من بطولة الكأس حيث سيلاقي بوخوم.