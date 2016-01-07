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تقرير - هل يحظى سيتي بميسي من أجل عيون جوارديولا؟

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تقرير - هل يحظى سيتي بميسي من أجل عيون جوارديولا؟ تقرير - هل يحظى سيتي بميسي من أجل عيون جوارديولا؟

يقترب جوسيب جوارديولا مدرب بايرن ميونيخ الذي سيرحل عن فريقه نهاية الموسم الحالي من تدريب مانشستر سيتي حسب ما جاء بالعديد من الصحف الإنجليزية.

ويبدو أن فريق الـ"سكاي بلوز" لن يقوم بأية صفقات كبرى خلال شهر يناير الجاري، لكنهم يفكرون جديا من أجل المستقبل، ومع رغبة "بيب" في التدريب بالدوري الإنجليزي والتي أعلنها في مؤتمر صحفي في وقت سابق وحسب ما جاء بصحيفة (صن) فإن الفريق سيجلب لجوارديولا طامحا أن يجعله في وضع أفضل وأكبر مما هو عليه حاليا.

وتسائلت الصحيفة الإنجليزية حول كيفية قيام بيب بتلك الخطوة وأجابت "بكل تأكيد عن طريق الأموال، الكثير منها" حيث أوضح التقرير أن مانشستر سيتي يرغب ببناء فريق أقوى من الحالي وقلب البناء سيكون ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة والذي فاز بكل الألقاب مع المدرب الإسباني في فترته مع برشلونة.

وحسب الصحيفة الإنجليزية فإن سيتي سيحاول ضم جيرار بيكيه زميل ميسي في برشلونة وبول بوجبا متوسط ميدان يوفنتوس، وديفيد ألابا جوكر بايرن ميونيخ.

ولكي يقوم مانشستر سيتي بإغراء جوارديولا أكثر فإنهم وعدوا بعرض تدريبي مستقبلي له لنادي نيويورك سيتي التابع لمجموعة "سيتي" والذي ينافس في الدوري الأمريكي مع الوضع في الاعتبار أن بيب قد قضى عاما في مدينة نيويورك بعد رحيله عن برشلونة.

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