تقرير - هل أعلن الفيفا الفائز بالكرة الذهبية عن طريق الخطأ؟

تشير العديد من التوقعات أن ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة هو من سيفوز بالكرة الذهبية عن العام المنصرم وسيتم ذلك خلال الحفل الذي سيقام يوم 11 يناير المقبل، لكن هل أعلن الفيفا فعليا عن الفائز بالجائزة؟

وحسب ما جاء بتقرير نشرته صحيفة دايلي ميل الإنجليزية، فإن الفيفا قد قام بنشر الفائزين على موقعه قبل المدة المحددة، مؤكدا أن ميسي سيفوز بالجائزة وأن النجمة الألمانية سيليا ساسيتش ستفوز بجائزة أفضل لاعب كرة قدم نسائية للعام نفسه.

وأوضحت الصحيفة أن إعلان كلاهما كفائزين بالجائزة لا يعد مفاجأة بالمرة ولكن أشارت إلى أن إعلان الفيفا المبكر عن الفائزين بالجائزة هو المفاجأة الحقيقية.

ويعتبر ميسي مرشحا للفوز بالكرة الذهبية إلى جانب كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد ونيمار دا سيلفا زميله في برشلونة.

في حين الألمانية ساسيتش مرشحة للجائزة إلى جانب كارلي لويد نجمة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، وآيا مياما نجمة منتخب اليابان.

وكان ميسي أحد نجوم عام 2015 وسجل 48 هدفا مع برشلونة في كل المسابقات وفاز مع ناديه بـ5 ألقاب، في حين أن ساسيتش قد لمعت في كأس العالم الأخيرة للسيدات والتي أقيمت العام الماضي وكانت الهدافة الأولى لفرانكفورت وفازت بدوري أبطال أوروبا.