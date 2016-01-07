سفر وعودة 1108 مصريين وليبيين عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1108 مصريين وليبيين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

قال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 720 إلى الجانب الليبى، بينهم 254 مصريا و466 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 388 بينهم 313 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و75 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير الماضى، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى120 ألف و202 مصريين.

>أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1108 مصريين وليبيين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

قال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 720 إلى الجانب الليبى، بينهم 254 مصريا و466 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 388 بينهم 313 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و75 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير الماضى، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى120 ألف و202 مصريين.