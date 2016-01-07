توصيل الغاز الطبيعى لمنطقة حى العبور بالبلابسة و"أبو عطوة" بالإسماعيلية

قال المهندس هشام زكريا مدير عام منطقة الإسماعيلية للغاز الطبيعى، إن الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن ستبدأ توصيل الغاز خلال هذا العام 2016 إلى كل من منطقة حى العبور بالبلابسة والتابعة لنطاق حى ثان الإسماعيلية، بالإضافة إلى منطقة أبو عطوة بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية.

وأشار زكريا إلى أن هذه الخطوة فى إطار تنفيذ خطة الدولة فى مد وتوصيل خدمات الغاز الطبيعى للمواطنين والقضاء على مشكلة أزمات اسطوانات البوتاجاز، وحرص اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية على توفير الغاز والعمل على استكمال توصيل شبكة الغاز الطبيعى لمعظم قطاعات المحافظة.