محافظ جنوب سيناء:2.5 مليون جنيه تعويضات للصيادين وتوزيع 340ألف فدان للشباب

وجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء رسالة للشباب أثناء انعقاد المجلس التنفيذى بديوان عام المحافظة، أكد فيها أنه لا يأس مع الحياة، وأن يعلم كل مواطن بالمحافظة، أن له أعين ساهرة تعمل على خدمتهم ليلا ونهارا .

وأكد فودة أنه سيتم صرف باقى مستحقات الصيادين خلال هذا الشهر، بإجمالى 2.5 مليون جنيه تعويضا لهم عن توقف فترات الصيد .

وقال فودة إنه سيتم توزيع 340 فدانا بمعدل 5 أفدنة لكل شاب قريبا، ويتم الآن حفر الآبار الخاصة بالأراضى الزراعية. ولم يتبق إلا بئرين فقط بمبلغ 500 ألف جنيه، تم إبلاغ وزير الرى لتوفير هذا المبلغ وقد وعد خلال الأيام القادمة اعتماد المبلغ المطلوب، وسيتم زراعة 50 فدانا بالخضراوات و20 فدان فول بلدى و50 فدانا بالفلفل والخيار هذا بخلاف إقامة أربع صوب زراعية سيتم الانتهاء منها خلال 10 أيام، وسيتم عمل مزرعة على مساحة 100 فدان تقسم على دفعتين ويشرف على تنفيذهم جهاز التعمير بسيناء .