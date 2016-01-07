«الطرق» تشارك في معرض توظيف بواشنطن لاستقطاب خريجي الدولة

شاركت هيئة الطرق والمواصلات، في ملتقى الطلاب الإماراتيين الدراسين في الجامعات الأميركية، لتعريف الطلاب المواطنين بفرص العمل المتاحة أمامهم بعد تخرجهم، حيث نظمت الهيئة منصة عرض وظائف في واشنطن، قدمت من خلالها فرص العمل لخريجي الدولة بالولايات المتحدة الأميركية.

وقالت السيدة كوثر كاظم، مدير إدارة تنفيذي- الموارد البشرية والتطوير بهيئة الطرق والمواصلات: إن مشاركة الهيئة في هذا الملتقى الذي عُقد في (فندق ماريوت واشنطن دي سي)، تنطلق من استراتيجيتها بدعم التوطين في مجال عملها وتنفيذ مسؤوليتها المجتمعية باستقطاب شباب وشابات الإمارات سواء داخل الدولة أو خارجها، وإن إسهامنا تجسّد في معرض وظائف أقامته سفارة الإمارات تحت عنوان (رواد اعمال المستقبل)، استعرضنا فيه فرص توظيف الخريجين أو من هم على عتبة التخرج، في المجالات المتاحة في هيئة الطرق والمواصلات، مؤكدة أن تلك المشاركة تعد حلقة وصل بيننا وبين أبناء وبنات الدولة بالخارج، معبرة عن سعادتها لاستقبال جناح الهيئة مجموعة من طلبة الإمارات من ذوي الإعاقة الذين يدرسون في الجامعات الأمريكية حيث تعرّف الطلبة إلى فرص العمل المتاحة لهم فور تخرجهم، وذلك تجسيدا وترجمة لنهج الهيئة في رعاية ومساندة ودعم فئة ذوي الإعاقة أينما كانوا.

وأضافت كاظم: إن الهيئة من خلال مهام إدارة الموارد البشرية والتطوير، تحرص دائما على المشاركة الفعالة في معارض التوظيف على مستوى الدولة ومستوى إمارة دبي، في ظل استراتيجية التوطين التي تتبعها الهيئة في شغل الوظائف الشاغرة، بل أن الهيئة تعتمد حاليا برنامج (إعداد) بهدف تدريب وتأهيل مجموعة من الطلاب المواطنين من خريجي الجامعات والكليات الجدد، وإلحاقهم بالعمل في الهيئة، فضلا عن إطلاقنا منذ فترة مبادرة ( المبتعثين)، والتي تتلخص في رعاية طلبة الثانوية العامة المتفوقين الطامحين في دراسة المجالات ذات الصلة بمشاريعها المتعددة، وإننا نعمل دوما على فتح آفاق أوسع لجذب الخريجين من خلال تحفيزهم بميزات تنافسية في سوق العمل.

وأوضحت كاظم، أن ملتقى الطلاب الإماراتيين الدارسين في الجامعات الأميركية الذي تنظمه سفارة الإمارات في واشنطن، يمثل لنا منصة دولية متميزة لتبادل الأفكار والآراء مع الطلاب للتعرف إلى طموحاتهم وأحلامهم، وأن وفد الهيئة قدم كل الإمكانات والتسهيلات لمشاركة أبنائنا في الخارج في رسم مستقبلهم عبر فرص إمكانات التوظيف لدى هيئة الطرق والمواصلات، بوصفها أحد أكبر الجهات الحكومية في إمارة دبي.

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