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المكسيك تحمل وكالة السفر مسئولية مقتل 8 سياح وتبرئ الأمن المصرى "تحديث"

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المكسيك تحمل وكالة السفر مسئولية مقتل 8 سياح وتبرئ الأمن المصرى "تحديث" المكسيك تحمل وكالة السفر مسئولية مقتل 8 سياح وتبرئ الأمن المصرى "تحديث"
أعلنت السلطات المكسيكية أمس الأربعاء، أن التحقيق حول العملية الأمنية، التى قتل خلالها ثمانية سياح مكسيكيين وأربعة مصريين، سبتمبر الماضى، يشير إلى أن وكالة السياحة هى المسئولة عن الحادث.

وكان السياح الثمانية ومرافقوهم المصريون الأربعة قتلوا فى 13 سبتمبر عندما قصفت مروحيات آلياتهم على بعد 250 كلم فى جنوب غرب القاهرة فى وسط الصحراء الغربية التى تعد وجهة مهمة للسياح.

وقالت وزارة الخارجية المكسيكية كلاوديا رويز ماسيو فى مؤتمر صحفى الأربعاء، إن المصرية أبلغتها بأن "السلطات الإدارية ووكالة السفر كان عليهما الحصول على تفاصيل أكبر حول التصاريح وبذلك هى مسئولة عن ذلك"، وأضافت أن "التحقيق على وشك الانتهاء" حسب الحكومة المصرية.

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مصر 365

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