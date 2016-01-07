الداخلية تمكن شابا من رؤية والده المحكوم عليه بالإعدام

وافق قطاع مصلحة السجون على التماس المحكوم عليه "عصام . س" المودع بسجن الاستئناف على ذمة القضية رقم 14677/2013 ج مصر القديمة بتهمة قتل عمد، والمحكوم عليه فيها بالإعدام، بتمكين نجله "كريم" المودع بليمان 440 الصحراوى على ذمة ذات القضية، والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد، من زيارته بمحبسه، حيث تم نقل نجل السجين إلى سجن الاستئناف وتمكينه من إتمام الزيارة .

ووجه السجين ونجله الشكر لأجهزة وزارة الداخلية على تلك اللفتة الإنسانية، حيث يأتى ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تطبيق المنهج الحديث للسياسة العقابية، وتحقيق كافة أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون لما لها من إعتبارات إنسانية واجتماعية .