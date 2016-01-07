"أمن الجيزة" يحدد هوية مطلقى النار على فندق بالهرم ويتحفظ على الكاميرات

أفاد مصدر أمنى، أن أجهزة الأمن نجحت فى تحديد هوية مطلقى الخرطوش بالقرب من فندق بشارع الهرم، وأن قوات الأمن تمشط المنطقة لملاحقة الجناة.

وأسفر الحادث عن تهشم فى واجهة الفندق وبعض الخسائر المادية، وتجرى الأجهزة المعنية تقدير حجمها، فيما استمعت أجهزة الأمن إلى أقوال شهود العيان حول الحادث وظروفه وملابساته.

وتوجه اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة، لمكان الحادث برفقة مدير مباحث المديرية والقيادات الأمنية، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بالمكان.

شهود عيان: إطلاق نيران على فندق بشارع الهرم أثناء وصول فوج سياحى

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