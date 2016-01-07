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وزير التموين: توافر مختلف السلع الغذائية وغيرها لصرفها بفارق نقاط الخبز

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وزير التموين: توافر مختلف السلع الغذائية وغيرها لصرفها بفارق نقاط الخبز وزير التموين: توافر مختلف السلع الغذائية وغيرها لصرفها بفارق نقاط الخبز

الدكتور خالد حنفي، وزير والتجارة الداخلية

بلغت كميات السلع الغذائية الأساسية المتوافرة في مخازن شركتي الجملة العامة والمصرية، لصرفها لصالح نقاط الخبز ، والتي قامت شركات القطاع العام والخاص، بتوريدها حتى أمس الأربعاء، نحو 85 ألف ونصف طن سكر ، 5931 طن أرز، 637 ألف كرتونة زيت عباد وخليط، و506 طن دقيق عبوة حجم كيلو، بالإضافة إلى السلع الغذائية وغير الغذائية الآخرى التي يتم توريدها تباعًا يوميًا .

وأكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه بالإضافة إلى هذه الكميات يوجد حاليًا في مخازن شركتي الجملة العامة والمصرية، عشرات الأنواع من السلع المختلفة، ومنها:” 28 ألف و771 كرتونة صلصة، 117 ألف و351 كرتونة جبنة بيضاء، 5150كرتونة مسلى، 93 ألف و761 باكتة مكرونة، 27 ألف و227 كرتونة صابون، 17ألف و278 كرتونة شاي، 111ألف 752 كرتونةمنظفات مختلفة، 1018 كرتونة مرقة دجاج، 8118 كرتونة تونة، 1575 كرتونة عصائر مختلفة الأنواع، 2945 كرتونة طحينة وحلاوة طحينية، 1525 كرتونة مربى عبوة واحد كيلو، 2082 كرتونة كلور، و100 كرتونة خل، وغيرها من السلع “.

وقال “حنفي”، إن رصيد هذه الكميات يزداد يومًا بعد يوم، نظرًا لقيام شركات القطاع العام والخاص، بتوريد مختلف السلع الغذائية وغير الغذائية بشكلٍ مستمر يوميًا، لتوفير السلع للمواطنين من أجود الأنواع مطالبًا كافة محلات البقالة التموينية بالحصول على هذه السلع الغذائية وغير الغذائية من مخازن شركتي الجملة، لصرفها للمواطنين سلع فارق نقاط الخبز .

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