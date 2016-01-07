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مقتل 75 إرهابيا من تنظيم داعش بمنطقة الثرثار بالعراق

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مقتل 75 إرهابيا من تنظيم داعش بمنطقة الثرثار بالعراق مقتل 75 إرهابيا من تنظيم داعش بمنطقة الثرثار بالعراق

أعلن جهاز الأمن الوطنى العراقى الخميس، تدمير معسكر تابع لتنظيم داعش الإرهابى بمنطقة الثرثار فى محافظة الأنبار غربى العراق.. كما تمكنت قيادة عمليات بغداد من قتل العدين من مسلحى التنظيم التابعين لقوات "نخبة داعش" جنوبى الفلوجة شرق الرمادى بالأنبار.

وذكر الجهاز- فى بيان صحفى- أنه بالتنسيق مع الطيران العراق ووفق معلومات استخبارية للجهاز ودائرة مكافحة الإرهاب تم قصف المعسكر فى قطاع غرب الثرثار، ما أسفر عن قتل 75 إرهابيا وتدمير المعسكر وعدد كبير من السيارات المفخخة والمصفحة.

وأشار مصدر مسؤول بقيادة عمليات بغداد إلى أن القوات تمكنت خلال اليومين الماضيين خلال عملية حصار جنوبى الفلوجة وتضييق الخناق على داعش من قتل العديد من قوات النخبة بالتنظيم التى تسمى "جيش الخلافة".

وقال: أنه تم القضاء بشكل كامل على هذه العصابات التى حاولت فك الحصار عن الفلوجة الذى تفرضه قوات تابعة لقيادة عمليات بغداد، وتدمير عشر مركبات إحداها مفخخة وست سيارات ذات دفع رباعى مزودة برشاشات أحادية وقتل عشرات من مسلحى داعش بينهم قيادات ميدانية، إضافة لتدمير سيارة نقل تحمل أسلحة وعتاد وجرافة.. مشيرا إلى أن العملية نفذت بإسناد من طيران القوة الجوية وطيران الجيش العراقى وطيران التحالف الدولى.
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