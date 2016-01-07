أخبار عاجلة

8 الصبح - الناقد الرياضي أحمد غنيم وتحليل لكل أحداث الكرة العالمية فى الإسبوع الماضي -
محامٍ يتزعم عصابة لسرقة إطارات السيارات بالدقي -
فيدرير ونادال.. 3 أيام و16 ساعة من اللعب في «كلاسيكو التنس» -
أنشيلوتي: يجب أن نتحلى بالشجاعة في مواجهة ريال مدريد -
جريزمان مستاء من كثرة الحديث حول مستقبله -
مرصد الإفتاء يدين مقتل 20 صوماليًّا في تفجير حافلة ركاب -
ضبط 3 سجناء هربوا من سجن وادى النطرون في 2011 -
بالصور.. إخلاء سكان العقار المائل وسط الإسكندرية تمهيدًا لإزالته -
الضربة الجوية الامريكية على سوريا (رسم بياني) -
طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة 5 أشخاص برش خرطوش فى مشاجرة عائلية لخلافات حول مسكن الزوجية بالقليوبية

Google+ Print
إصابة 5 أشخاص برش خرطوش فى مشاجرة عائلية لخلافات حول مسكن الزوجية بالقليوبية إصابة 5 أشخاص برش خرطوش فى مشاجرة عائلية لخلافات حول مسكن الزوجية بالقليوبية
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من السيطرة على معركة بالأسلحة النارية بين زوج وطليقته وأسرتها بسبب الخلافات فيما بينهم، وقيامها برفع قضايا ضده بمحكمة الأسرة وإصابة 5 بطلقات الخرطوش من بينهم مطلقته ونجلته.

تلقى مركز بنها بلاغا، بقيام "محمد. إ .أ "40 سنة عامل ومقيم بناحية عزبة أبو خربوش زمام قرية شبلنجة – دائرة المركز، بإطلاق أعيرة نارية بطريقة عشوائية من سلاح نارى فرد خرطوش، وإصابة كل من مطلقته المدعوة "نعيمة. إ" 36 سنة ربة منزل ومقيمة ذات الناحية برش خرطوش بالقدمين ونجلته المدعوة "مى. م" 16 سنة ربة منزل ومقيمة ذات الناحية برش خرطوش أعلى الفخذ الأيسر، و"محمد .ص.ع" 26 سنة عامل ومقيم ذات الناحية برش خرطوش بالقدمين و"حسام ص" 30 سنة رقيب بالقوات المسلحة ومقيم ذات الناحية برش خرطوش بالقدم اليسرى و"سعيد .ح" 50 سنة خفير نظامى من قوة المركز "راحة خدمة" ومقيم ذات الناحية برش خرطوش بالقدم اليسرى، وذلك لوجود خلافات بينه وبين مطلقته الأولى حول مسكن الزوجية وقضايا أمام القضاء، ولإجبارها على التنازل عن تلك القضايا حيث قام على إثرها بإطلاق الأعيرة النارية.

تم نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعى وتلقى العلاج اللازم وبسؤال المصابين أيدوا ذلك واتهموا المذكور بالتسبب فى حدوث إصابتهم بسلاح نارى فرد خرطوش كان بحوزته، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتم تعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة بالمنطقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم261 جنح مركز بنها لسنة 2016م.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365