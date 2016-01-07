إصابة 5 أشخاص برش خرطوش فى مشاجرة عائلية لخلافات حول مسكن الزوجية بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من السيطرة على معركة بالأسلحة النارية بين زوج وطليقته وأسرتها بسبب الخلافات فيما بينهم، وقيامها برفع قضايا ضده بمحكمة الأسرة وإصابة 5 بطلقات الخرطوش من بينهم مطلقته ونجلته.

تلقى مركز بنها بلاغا، بقيام "محمد. إ .أ "40 سنة عامل ومقيم بناحية عزبة أبو خربوش زمام قرية شبلنجة – دائرة المركز، بإطلاق أعيرة نارية بطريقة عشوائية من سلاح نارى فرد خرطوش، وإصابة كل من مطلقته المدعوة "نعيمة. إ" 36 سنة ربة منزل ومقيمة ذات الناحية برش خرطوش بالقدمين ونجلته المدعوة "مى. م" 16 سنة ربة منزل ومقيمة ذات الناحية برش خرطوش أعلى الفخذ الأيسر، و"محمد .ص.ع" 26 سنة عامل ومقيم ذات الناحية برش خرطوش بالقدمين و"حسام ص" 30 سنة رقيب بالقوات المسلحة ومقيم ذات الناحية برش خرطوش بالقدم اليسرى و"سعيد .ح" 50 سنة خفير نظامى من قوة المركز "راحة خدمة" ومقيم ذات الناحية برش خرطوش بالقدم اليسرى، وذلك لوجود خلافات بينه وبين مطلقته الأولى حول مسكن الزوجية وقضايا أمام القضاء، ولإجبارها على التنازل عن تلك القضايا حيث قام على إثرها بإطلاق الأعيرة النارية.

تم نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعى وتلقى العلاج اللازم وبسؤال المصابين أيدوا ذلك واتهموا المذكور بالتسبب فى حدوث إصابتهم بسلاح نارى فرد خرطوش كان بحوزته، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتم تعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة بالمنطقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم261 جنح مركز بنها لسنة 2016م.