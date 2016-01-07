تجديد حبس ربة منزل وعشيقها قتلا الزوج وألقيا جثته وسط الزراعات بالخصوص

قرر قاضى المعارضات بمحكمة الخانكة الجزئية تجديد حبس "عامل" و"ربة منزل" 15 يوماً على ذمة التحقيق، لاتهامهما بقتل زوج الثانية وإلقاء جثته وسط الزراعات بمدينة الخصوص.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بالعثور على جثة "محمد.ع.ع" وشهرته "توبة" عربجى -30 سنة – وبها 3 طعنات متفرقة بالصدر وطعنة بالقدم اليمنى وآثار خنق حول الرقبة ومقاومة باليدين وجرح سطحى بالخصيتين مسجاة بالزراعات وبجوارها هاتفه المحمول وتحقيق شخصيته.

تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء عرفة حمزة مدير إدارة البحث الجنائى ووضع خطة بحث هادفة لكشف غموض الواقعة وتحديد الجناة وضبطهم، ومن خلال السير فى تنفيذ عناصر تلك الخطة توصلت جهود المقدم محمد سعيد عرفان رئيس مباحث قسم الخصوص والنقيب محمد الجمل معاون مباحث القسم إلى أن مرتكبى الواقعة كل من "حسن .م.ح 22 سنة" عامل زراعى، و"أمانى.ا.ص" 25 سنة" ربة منزل "زوجة المجنى عليه" لارتباطهما بعلاقة غير شرعية منذ فترة، وأن المتهم الأول هو آخر من شوهد بصحبة المجنى عليه.

وباستئذان النيابة العامة تم القبض عليهما، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكاب الواقعة، وعقب ذلك قامت المتهمة بالاستعانة بأحد الصبية بالمنطقة ويدعى "محمد.ع.ف" 16 سنة قهوجى وكلفته بإحضار العربة الكارو وإعادتها إلى المنزل وباستدعائه قرر مضمون ذلك.

وأضاف المتهم أنه تخلص من السكين المستخدم فى الواقعة بإلقائه بالزراعات وقام بتغيير ملابسه الملطخة بالدماء وأعطاها لشريكته للتخلص منها، وأضافت أنها أخفت بالمنزل وسادة ملوثة بآثار دمائه كانت على العربة الكارو، حيث تم ضبطها والتحفظ عليها، وتم بإرشاد المتهمين ضبط الهاتفين اللذين استخدماهما فى التواصل فيما بينهما بعلاقاتهما الآثمة.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 28 إدارى قسم شرطة الخصوص لسنة 2016 وبعرضه على النيابة العامة أمر مصطفي يوسف وكيل نيابة الخصوص بحبس المتهمين أربعة أيام برئاسة محمود سعيد وبإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية وجدد قاضي المعارضات حبسهما تمهيدا لإحالتهما للمحاكمة.