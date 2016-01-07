باحثون: قوة مناعة الإنسان البدائى سبب قوة البشر الحاليين

قال باحثون من ألمانيا وفرنسا إن الإنسان البدائى تسبب فى قوة جينات مناعية لدى الإنسان الحديث ولكنهم رجحوا أن يكون الإنسان الأول قد زاد فى الوقت ذاته عرضة الإنسان الحالى للإصابة بالحساسية بأنواعها.

وتبين لباحثين فى معهد ماكس بلانك الألمانى لعلوم تطور الإنسان بمدينة لايبتسج وباحثى معهد باستور فى فرنسا فى دراستين منفصلتين أن جينات مناعية لدى الإنسان الحديث بها الكثير من السمات التى تدل على أنها تنحدر من الإنسان البدائى أكثر من أجزاء أخرى من المجموع الجينى للإنسان الحديث.

ومن بين هذه الجينات: المستقبلات الجينية التى يشير لها العلماء بى "تى ال ار 1" و"تى ال ار 6" و"تى ال ار 10" وهى جينات تلعب دورا حيويا فى النظام المناعى للإنسان.

ومعلقا على ذلك قال ميشائيل دانيمان من معهد ماكس بلانك فى لايبتسيج: "نعتقد أنه كانت هناك فترة كان امتلاك هذه الجينات الخاصة بالإنسان الأول من المميزات".

ونشر الباحثون نتائج دراستهم اليوم الخميس فى مجلة "اميركان جورنال اوف هيومان جينيتكس".