بوش: لن أخوض الانتخابات إذا فاز «دونالد ترامب»

استبعد جيب بوش، المرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية، خوض الانتخابات باسم حزب ثالث، إذا فاز دونالد ترامب بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2016، وتمسك بوش بموقفه من ترامب الذي يصفه بأنه “أخرق” وغير مؤهل لرئاسة الولايات المتحدة.

وخلال لقاء في نيوهامبشير رد حاكم فلوريدا السابق، على سؤال عما اذا كان يمكن ان يخوض حملة انتخابية مستقلة في سباق البيت الابيض إذا فاز ترامب بترشيح الحزب الجمهوري ليخوض الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2016.

وأجاب بوش قائلا “لا لن أخوض كمرشح حزب ثالث، بغض النظر عمن سيفوز بالترشيح، أنا أؤيد الجمهوريين منذ ريتشارد نيكسون” مشيرًا الى الرئيس الأمريكي الأسبق.

وتراجعت شعبية بوش في استطلاعات الرأي على المستوى الوطني، وأيضا في ولاية نيوهامبشير، وهي من الولايات التي تصوت مبكرًا، لكنه نجح في جذب أعداد نشطة من الناخبين من خلال تركيزه على الولاية، وقال إنه في نهاية المطاف سيفوز بترشيح الحزب الجمهوري.

ورغم ذلك ذكره عضو في المجلس البلدي للاكونيا القريبة من مريديث بنيوهامبشير بأنه يميل الى انتخاب ترامب ويريد أن يعرف لماذا يصفه بأنه “أخرق”.

وضحك الحضور حين نظر بوش إلى ساعته قائلًا “دعوني أرى كم بقي من وقت لدينا” ملمحا الى أن هذا شيء يطول شرحه.

وبعد ذلك تحدث بوش بجدية، قائلًا إنه يحترم بعض الجوانب في شخصية ترامب مثل نجاحه في قطاع الأعمال كما يروق له إلى حد ما قدرته على الكشف عن مكنون ما يدور في ذهنه دون اللجوء إلى البيانات السياسية الصحيحة.

لكنه قال إن استخفاف ترامب بصحفي معاق من “نيويورك تايمز” وإهاناته المتكررة لأناس آخرين فيه تجاوز شديد، وقال “حين يستخف شخص بانسان معاق هذا ينفرني، لذلك وصفته بأنه أخرق”.