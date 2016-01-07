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المكسيك تبرئ الجيش المصري من مقتل سائحيها وتتهم الشركة المنظمة للرحلة

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المكسيك تبرئ الجيش المصري من مقتل سائحيها وتتهم الشركة المنظمة للرحلة المكسيك تبرئ الجيش المصري من مقتل سائحيها وتتهم الشركة المنظمة للرحلة

وزيرة الخارجية المكسيكية كلاوديا رويز ماسيو

أعلنت السلطات المكسيكية، تحمل وكالة السياحة هي المسؤولة عن مقتل 8 سياح مكسيكيين في العام الماضي، بقصف جوي للجيش المصري.

وقالت وزيرة الخارجية المكسيكية كلاوديا رويز ماسيو في مؤتمر صحفى الأربعاء، إن المصرية أبلغتها بأن “السلطات الإدارية ووكالة السفر كان عليهما الحصول على تفاصيل أكبر حول التصاريح وبذلك هى مسئولة عن ذلك”، وأضافت أن “التحقيق على وشك الانتهاء” حسب الحكومة المصرية.

وقتل السياح الثمانية ومرافقوهم المصريون الأربعة، فى 13 سبتمبر عندما قصفت مروحيات آلياتهم على بعد 250 كلم فى جنوب غرب القاهرة فى وسط الصحراء الغربية التى تعد وجهة مهمة للسياح.

وأعلنت السلطات المصرية، أن فوج السائحين استهدف لأنه لم يبلغ الجيش بأنه ينوي التوغل في منطقة محظورة تشهد نشاطا للمسلحين.

 

 

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