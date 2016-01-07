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“السيمفونى” يعزف أشهر أعمال المؤلفين الأرمن.السبت المقبل

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“السيمفونى” يعزف أشهر أعمال المؤلفين الأرمن.السبت المقبل “السيمفونى” يعزف أشهر أعمال المؤلفين الأرمن.السبت المقبل

تحت عنوان “الاسلوب الارمنى” يحيى اوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو” اللبنانى الارمنى الاصل “هاروت فازليان ومشاركة مواطنه سوليست البيانو سيمون جراتشى،الحفل المقام  فى الثامنة مساء السبت 9 يناير على المسرح الكبير بدار الاوبرا.

ويعزف الاوركسترا مختارات من الاعمال التى وضعها مجموعة من المؤلفين الارمن ،ومنها افتتاحية انيس الجليس لـ هرانت كشكشيان التى تعزف لاول مرة ، معزوفتين من باليه سبارتاكوس – متتالية جيسان لـ ارام خاتشاتوريان الى جانب الكونشيرتو الخامس للبيانو للفرنسى سان صانص .

المعروف ان الموسيقى الأرمنية بشكل عام هى مزيج من الموسيقى الشعبية المحلية وموسيقى البوب والموسيقى المسيحية، ومن اشهر الموسيقيين الارمن على الصعيد الدولى، المغني والملحن شارل أزنافور ،عازف البيانو ساهان أرزروني ،مغنيو الاوبرا هاسميك بابيان ، إيزابيل بيركداريان ، آنا كاسيان ،والموسيقار آرام خاتشاتوريان، الذى وضع العديد من المؤلفات الكلاسيكية التى تحمل الطابع الارمنى ،بالاضافة الى عدة اعمال معروفة للباليه .

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